Souleymane Kamagate à propos de NCI : “Voilà qu’ils sont entrain de gagner au contraire des abonnés”

Depuis le lundi 30 août 2021, à 20 H, les réseaux sociaux sont secoués par des publications hostiles à la chaîne de télé NCI et l’un de ses journalistes Yves de Mbella. Souleymane Kamagate a réagit lui aussi. Dans une publication sur Facebook, l’homme de réseaux sociaux a conclu ce matin que la NCI ne vise que l’objectif d’avoir assez d’abonnés que la choix du sujet évoqué hier serait fait expressément .

“Photo prise hier : 310460 abonnés

Photo prise ce matin : 311151 abonnés

Je disais hier que NCI présenterait ses excuses et qu’ils ne perdront rien . Voilà qu’ils sont entrain de gagner au contraire des abonnés. Dans les jours qui viennent si l’émission continue, elle sera de plus en plus suivie . Leur objectif sera atteint.

Dans 48 h , les appels au boycott seront très vite oubliés.

NOUS SOMMES DE GROS PLAISANTINS!

On ne fait pas peur alors donc des gens ne vont jamais se gêner d’user de tout ce qui leur passe par la tête pour avoir rien de la visibilité.

En Europe, NCI aurait déjà perdu 100.000 abonnés sur leur page .

Tout ceci ne donne pas la force de gaspiller son énergie pour dénoncer des choses graves .

Il ne s’agit pas toujours de dénoncer mais le peuple même doit apprendre aussi à sanctionner sévèrement plutôt que d’attendre toujours que des sanctions viennent de nos autorités.

NOUS SOMMES DE GROS PLAISANTINS !

NOUS SOMMES COMME DES CHIENS BAOULÉ, ON ABOIE BEAUCOUP MAIS ON NE MORD PAS.”

Il n’y a pas de bon ou Bad buzz il n’y a que le buzz. Les ivoiriens sont friands de ce genre de battage médiatique. La chaîne viendra s’excuser mais le but aura été atteint, battre le record d’audience. Dans les jours qui viennent l’émission sera de plus en plus suivie, les appels au boycott seront très vite oubliés et la chaîne ne perdra rien du tout même pas 1000 abonnés sur sa page . Bref , rien de nouveau c’est la routine , nous sommes de gros plaisantins.

