Vague de chaleur : Les prévisions inquiétantes de la météorologie nationale

La société de météorologie nationale annonce des jours et des nuits de plus en chaudes si des actions de reboisement. La Côte d’Ivoire fait face à une grosse vague de chaleur à l’instar de plusieurs pays en Afrique et à travers le monde entiers. Sur la période du 25 Mars au 5 avril 2024, des températures allant jusqu’à 40 degré Celsius ont été enregistrés.

Selon la météorologie nationale, si rien est fait, la situation ira de mal en pis. « La carte de température est au rouge. Cela signifie que les températures sont très élevées en Afrique de l’Ouest. Cette vague de chaleur a été amplifiée par le phénomène el niño. Le mois d’avril sera aussi chaud qu’en mars, seulement qu’il y aura quelques pluies qui vont amoindrir le choc. Si rien est fait dans les années à venir, on assistera à des jours et des nuits de plus en plus chaude. Il faut reboiser, éviter de trop s’exposer au soleil et s’hydrater davantage », Aristide Aguia, Chef de Service modélisation à la Sodexam. Des records de chaleur sont enregistrés sur la planète allant jusqu’à 56 degré Celsius.

L’Afrique également connaît un début d’année le plus chaud jamais enregistré. Qu’en quatre jours, du 1er au 4 avril, l’hôpital Gabriel-Touré a réceptionné 102 personnes décédées à leur arrivée dans l’établissement. Des personnes âgées de plus de 60 ans ayant des maladies chroniques pour la plupart. À titre de comparaison, pour tout le mois d’avril 2023, il y a eu 130 morts. Le pays bat des records mondiaux de chaleur pour un mois d’avril à jusqu’à 48 degrés celcuis.

L’organisation mondiale de la santé demande aux populations de s’apprêter à faire face à ce tueur silencieux