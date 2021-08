Voici 9 Raisons pour Lesquelles les Hommes Préfèrent les Femmes avec de Gros Postérieurs

Dans un monde ou le physique compte énormément, avoir un joli postérieur se présente comme est un très bon atout de beauté. Surtout auprès des hommes. Tous les hommes sont différents et pourtant une réponse revient souvent lorsqu’on leur demande quelle partie du corps des femmes ils préfèrent : les fesses et pas les gabarits les plus petits.

9 – Parce que c’est génétique

Une étude récente menée par le professeur Gallup de l’université d’Albany, a prouvé que les hommes étaient attirés par les derrières pulpeux à cause d’un instinct primaire qui les pousserait à se reproduire. L’explication ? L’association hanches larges, fessier rebondi et taille fine serait la morphologie parfaite pour enfanter. Les femmes aux fesses les plus généreuses seraient donc les meilleures “femelles” à leurs yeux. Ils n’y peuvent rien, c’est dans leur nature !

8 – Parce qu’elles sont “sexuelles”

En effet les fesses rondes sont automatiquement liées aux rapports sexuelles et à diverses pratiques coquines comme la sodomie ou la petite fessée.

7 – Parce qu’il y a “de la matière”

Lorsque l’on demande aux hommes pourquoi ils préfèrent les fesses arrondies, vient souvent cette réponse : “Parce qu’il y a quelque chose à attraper”ou encore “c’est plus agréable au toucher”. Les hommes préfèrent logiquement les rondeurs aux angles droits en matière de femmes.

6 – Parce qu’elles amortissent…

Et oui, il arrive que pendant l’amour les hanches de notre cher homme viennent claquer nos fesses, et si les fesses ne sont pas un peu rembourrées, la douleur peut être extrême pour messieurs… Alors, forcément, la même sensation avec un amorti de chair sensuelle, ils ne disent pas non.

5 – Parce qu’elles font office de coussin

Certes notre arrière-train n’est pas à mémoire de formes, mais c’est encore mieux, il est doux, chaud, il nous appartient et messieurs peuvent les embrasser sans lassitude…

4 – Parce qu’elles rimeraient avec intelligence…

Les femmes aux croupes généreuses seraient plus intelligentes que la moyenne selon une étude d’Oxford qui a fait le tour du monde : l’excès de graisse contenu dans nos fessiers entraînerait un excès d’Oméga 3, c’est-à-dire d’acides gras qui sont bénéfiques pour le cerveau et l’intelligence.

3 – Parce qu’elles sont signe de bonne santé

Il n’y a pas si longtemps que ça, le gras était synonyme de santé, d’aisance matérielle et de vigueur et il semblerait que les hommes soient d’accord avec cette idée. Les femmes aux courbes généreuses sont souvent plus résistantes aux maladies et sont en meilleure santé (c’est prouvé scientifiquement !).

2 – Parce qu’elles rebondissent plus

Que ce soit lorsqu’ils dansent (le twerk par exemple), marchent (une démarche chaloupée sexy), font l’amour ou lorsqu’on leur donne une jolie petite fessée, nos popotins XL rebondissent bien ce qui excite beaucoup les hommes.

1 – Parce qu’elle sont synonyme de féminité

Lorsqu’on mime une femme avec les mains, on la dessine souvent en forme de “S”, c’est-à-dire avec poitrine et fessier. Les fesses sont synonymes de féminité, plus elles sont rebondies et rondes, plus elles “font femmes”. On en revient ainsi au point numéro un…

