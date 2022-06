￼Alerte info#Ouverture de la réunion internationale #Stockholm50 en Suède marquant le 50ème anniversaire du premier sommet de la Terre.

La réunion de l’ONU Stockholm + 50 a été lancée aujourd’hui 2juin 2022 à Älvsjömässan à Stockholm par le roi de Suède en présence du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et des représentants de 110 pays et ministres de l’environnement du monde entierSa Majesté Carl XVI Gustaf, a donné le coup d’envoi du moment commémoratif #Stockholm50, en rappelant que les terriens ont les outils pour créer une planète plus saine, et qu’il est plus que jamais temps de les utiliser.La rencontre qui marque le 50ème anniversaire du premier sommet de la Terre qui s’est tenue dans la même ville, se déroulera jusqu’au 3 juin 2022.Baptisée”Stockholm+50, une planète saine pour la prospérité de tous – notre responsabilité, notre opportunité”. Les dirigeants mondiaux comptent trouver des solutions pour une planète terre verte.Au cours de la réunion, les dirigeants discuteront, entre autres, de la nécessité de mesures concrètes pour une transition verte et de la manière de se remettre de la pandémie.Suivez le déroulé de cette réunion internationale .

