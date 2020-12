Afghanistan/ Attentat: une voiture piégé à Kaboul a fait nombreux morts et blessés

Au moins neuf personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées à la suite de l’explosion d’une voiture piégée dans la capitale afghane Kaboul, a rapporté le ministère afghan de l’Intérieur, rapporte Prensa Latina.

Selon le ministre Masoud Andrabi, l’attaque a eu lieu dimanche, près de la place Spin Kalay et était dirigée contre le député Mohammad Wardak, qui a réussi à survivre. Andrabi a souligné que toutes les victimes sont des civils et qu’il y a des femmes et des enfants parmi elles. Selon les médias locaux, l’attaque a causé de graves dommages aux véhicules, aux entreprises et aux bâtiments à proximité.

Bien que l’auteur de l’attaque soit encore inconnu, le président de l’Afghanistan, Ashraf Ghani, a assuré qu’il s’agissait d’une attaque des ennemis du pays et a accusé les talibans de promouvoir la violence. L’incident a lieu deux jours après la mort de 15 enfants lorsqu’une motocyclette chargée d’explosifs a explosé dans la province de Ghazni, une attaque attribuée par le gouvernement au groupe fondamentaliste, qui a cependant nié son implication.

