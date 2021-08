Afghanistan: cinq roquettes en direction de l’aéroport de Kaboul interceptées par les forces américaines

Au moins cinq roquettes ont été tirées en direction de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, ont été interceptées par les forces américaines sur les lieux alors qu’ils préparent les dernières évacuations civiles dans un contexte de sécurité renforcée.

Selon les informations, il s’agirait d’une pluie de roquettes qui ont été tirées en direction de l’aéroport de la capitale d’Afghanistan Kaboul. On ne sait pas encore si et combien de victimes ont fait ses tirs de roquettes ni les auteurs de cette tentative d’attentat, mais les experts militaires affirment qu’il s’agit probablement de représailles aux frappes de drones américains qui ont éliminé deux membres de l’État islamique. Aussi, les forces américaines ont déjoué une tentative d’attentat à la voiture piégée samedi après que le groupe terroriste État islamique a revendiqué la responsabilité de l’envoi d’un suicide.

Le système de défense militaire C-RAM s’est engagé dans l’attaque entrante en renvoyant des tirs de mitrailleuses automatiques. Des flammes ont été vues dans les rues près de l’aéroport de Kaboul alors que le véhicule civil utilisé comme lance-roquettes improvisé couvait, ses pneus fondaient et les vitres soufflaient. Au moins une des roquettes a dévié vers un immeuble de grande hauteur, selon CNN.

Selon un communiqué de la Maison blanche publié dimanche, la veille de l’attaque, « le président a reconfirmé son ordre que les commandants redoublent d’efforts pour donner la priorité à tout ce qui est nécessaire pour protéger nos forces sur le terrain ». Dimanche, les États-Unis ont confirmé avoir lancé une attaque de drone dans un quartier résidentiel contre un kamikaze qui se serait dirigé vers l’aéroport. Au moins neuf membres de familles qui avaient collaboré à un moment donné avec les forces américaines ont été tués dans le chaos, dont six enfants, dont quatre de moins de 4 ans, selon TOLO News.

