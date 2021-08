Afghanistan: le président afghan et sa famille atterrissent aux Émirats Arabes Unis avec des millions de dollars

Les afghans ont le sentiment d’être abandonnés à leur sort. Après le retrait des forces américaines, le président afghan, Ashraf Ghani, s’est enfui à bord d’un hélicoptère avec sa famille emportant avec eux la somme de 169 millions de dollars selon le média britannique DailyMail.

La situation est plus que critique en Afghanistan depuis plusieurs jours après le retrait définitif des forces américaines. Le pays est au bord du gouffre et des millions d’afghans tentent de fuir par tous les moyens pour échapper aux talibans qui ont pris le pouvoir et le contrôle du pays. Mais avant la prise de la capitale Kaboul, le président afghan a eu le temps de quitter le pays avec sa famille et ont été accueillis aux Émirats Arabes Unis, comme le rapporte plusieurs médias le mercredi 18 Août 2021.

Néanmoins, avant sa fuite, l’ancien président a tenu à s’assurer de beaux jours dans sa nouvelle destination. « L’ancien président afghan Ashraf Ghani s’est enfui avec 169 millions de dollars dans son hélicoptère bourré d’argent et a obtenu l’asile à Dubaï pour des « raisons humanitaires » selon le média britannique Dailymail.

