Afghanistan : les corps de 3 hommes hissés dans les airs par des creuseurs

Des scènes brutales continuent à être enregistrées en Afghanistan. Il y a quelques heures, les corps de trois hommes ont été suspendus dans les airs après qu’ils aient tenté de s’introduire par effraction dans la maison d’un autre homme à Herat, selon des représentants des talibans

Les talibans suspendent les corps de trois hommes à des creuseurs lors d’une horrible exécution publique

Les corps de trois hommes qui ont été tués pour avoir prétendument envahi la maison d’un homme ont été hissés dans les airs par des creuseurs en Afghanistan .

Les trois hommes ont été abattus pour avoir tenté de pénétrer dans une maison qui n’est pas la leur dans le district d’Obe, dans la province d’Herat, selon le vice-gouverneur d’Herat, Mawlawi Shir Ahmad Muhajir.

Pendant que les gens regardaient, les forces talibanes ont attaché les corps à une pelleteuse et suspendus pour que tous puissent les voir comme un moyen de dissuasion pour leurs crimes.

Les images graphiques ont été partagées sur les réseaux sociaux après que les habitants aient pris des photos des scènes horribles.

Bien que les talibans insistent sur le fait qu’ils ont changé par rapport aux punitions du passé, on craint qu’ils ne soient revenus aux manières vues pendant leur premier règne en charge de 1996 à 2001.

Les images sont publiées alors que le groupe de défense des droits humains Amnesty International affirme que les talibans ont illégalement tué 13 personnes.

Selon Amnesty International, les 13 meurtres ont eu lieu dans le village de Kahor à Daykundi et comprenaient une jeune fille de 17 ans.

L’incident survient alors que le haut représentant du Premier ministre pour la transition afghane, Sir Simon Gass, a rencontré des représentants des talibans.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Sir Simon et le Dr Longden ont discuté de la manière dont le Royaume-Uni pourrait aider l’Afghanistan à faire face à la crise humanitaire, de l’importance d’empêcher le pays de devenir un incubateur pour le terrorisme et de la nécessité d’un passage sûr et continu pour ceux qui veulent partir.

« Ils ont également soulevé le traitement des minorités et les droits des femmes et des filles.

« Le gouvernement continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer un passage sûr à ceux qui souhaitent partir, et s’est engagé à soutenir le peuple afghan.

