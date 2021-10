Afghanistan: Les filles afghanes bientôt de retour à l’école, selon les talibans

Les filles afghanes pourraient bientôt être autorisées à retourner dans les écoles secondaires, ont annoncé les talibans à travers le ministère afghan de l’Intérieur.

Selon le porte-parole du ministère afghan de l’intérieur Qari Saeed Khosty, les filles seraient autorisées à retourner à l’école et le moment exact serait annoncé par le ministère de l’Éducation. « D’après ma compréhension et mes informations, dans très peu de temps, toutes les universités et écoles seront rouvertes et toutes les filles et les femmes retourneront à l’école et à leur travail d’enseignante », a-t-il déclaré à la chaîne qatari Al Jazeera.

Après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, les adolescentes ont été invitées à ne pas aller à l’école jusqu’à ce qu’un « environnement d’apprentissage sûr » soit mis en place. Mais les garçons de toutes les classes et les filles du primaire ont reçu l’ordre de retourner à l’école. Le fait pour les talibans d’exclure les filles plus âgées de l’école, a fait naître des inquiétudes sur le fait que les talibans pourraient revenir à leur règle intransigeante des années 1990, lorsque les femmes et les filles étaient légalement interdites d’éducation et d’emploi.

