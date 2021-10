Afghanistan: Les Taliban aux commandes

L’arrivée fulgurante des Taliban aux pouvoirs ont suscités des grognements au sein de la communauté internationale.

Dès lors le chaos s’installe dans le pays .



Contrainte de créer un gouvernement, les Taliban se doivent de restaurer l’ordre. Suite a des propos dans une interview de France24.



Après leur arrivée au pouvoir en août, les Taliban doivent mettre en place un gouvernement efficient. Mais pour le moment, les déclarations officielles sont rares et le statu quo semble prévaloir. Signe le plus évident de la prise de contrôle par les Taliban : les patrouilles de police, chargées de faire respecter la charia. Nos reporters Romeo Langlois et Catherine Norris Trent ont suivi une de ces patrouilles dans les rues de Kaboul et ont pu suivre les audiences d’un tribunal islamique.

DD

Comments

comments