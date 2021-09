Afghanistan: les talibans en possession des armements américaines

Les États-Unis, ont très tôt le mardi matin 31 Août, achevé le retrait de leurs forces d’Afghanistan, la première fois en 20 ans que le pays sera privé de forces étrangères.

Alors que le dernier soldat américain est parti à bord d’un Boeing C-17 Globemaster avant l’aube mardi, des coups de feu de célébration ont résonné à travers Kaboul après que les talibans ont pris le contrôle total de l’aéroport.

Quelques minutes seulement après que les forces militaires américaines ont terminé leur retrait d’Afghanistan, des combattants talibans armés ont été vus entrer dans un hangar de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul où quatre hélicoptères Chinook (construits par les États-Unis) sont stationnés.

Dans une vidéo choquante capturée par le journaliste du LA Times Nabih Bulos, des membres des talibans portant des équipements militaires américains, notamment des gilets et des casques balistiques, sont entrés dans un hangar anciennement contrôlé par les États-Unis pour examiner les hélicoptères laissés par les États-Unis.

Le retrait précipité a mis fin à 20 ans de guerre américaine en Afghanistan.

Les talibans ont désormais accès à 85 milliards de dollars d’armes américaines, selon le membre du Congrès républicain Jim Banks, qui avait déjà servi en Afghanistan. Les combattants ont accès à « 75 000 véhicules, plus de 200 avions et hélicoptères et plus de 600 000 armes légères et de petit calibre. Ils ont plus d’hélicoptères Black Hawk que 85 % des pays du monde », a averti Banks.

Les autres équipements saisis par les talibans comprennent des lunettes de vision nocturne, des gilets pare-balles et des fournitures médicales, a-t-il déclaré.

Afrikmag

