Aghanistan: les Talibans ont mis en place un gouvernement la “Shura”

Les talibans ont finalisé leur nouveau gouvernement en Afghanistan près de quinze jours après leur prise de contrôle de l’Afghanistan par les armes à la suite du départ subite des Etats-Unis et leurs alliés du pays.

Alors qu’on attendait avec impatience de voir à quoi ressemblera le nouveau gouvernement en Afghanistan après la prise de contrôle des afghans, une « Shura » ou Conseil religieux a été mis en place contrôlera et dirigera les pouvoirs exécut

ifs de la nation, ont déclaré vendredi à CNN-News18, des sources talibanes de premier plan.

Selon le média citant ses sources, « cette “Shura” comprendra des anciens talibans et d’autres groupes ethniques, et les femmes ne feront pas partie de ce Conseil ». Les cadres de ce Conseil dirigeront le gouvernement et le mollah Abdul Ghani Baradar est susceptible de diriger le bureau politique, ont indiqué des sources talibanes, ajoutant que 80 pour cent de ce gouvernement seront issus de l’équipe des talibans de Doha.

Depuis le début des années 2010, de hauts dirigeants talibans sont stationnés à Doha, au Qatar. L’intention initiale était de construire un bureau pour favoriser la réconciliation politique entre les talibans, le gouvernement afghan, les États-Unis et d’autres pays. Ces hauts responsables talibans, sont considérés comme modérés et ouvert à l’évolution ; ce qui pourrait laisser croire que les talibans respecteraient leur promesse d’une légère ouverture, surtout en ce qui concerne les femmes.

