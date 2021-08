Allemagne: les trois candidats en lice pour la chancellerie

Quatre semaines avant une élection très attendue en Allemagne marquée par le départ du pouvoir d’Angela Merkel, les trois candidats en lice pour la chancellerie se sont affrontés dimanche lors d’un débat télévisé. Il s’agissait d’une première après de nombreux duels durant les dernières décennies. Mais le chrétien-démocrate Armin Laschet, le social-démocrate Olaf Scholz et l’écologiste Annalena Baerbock ont une chance de succéder à l’actuelle chancelière. Depuis quelques jours, les sondages donnent un avantage au SPD qui devance désormais les deux autres partis.

Deux plus un : le débat entre les trois candidats a surtout été marqué par de vifs échanges entre le chrétien-démocrate Armin Laschet et la verte Annalena Baerbock. Le premier sur la défensive n’avait rien à perdre et a choisi l’offensive. Il a dénoncé les propositions des écologistes sur le climat mettant en danger l’industrie allemande et le danger d’un gouvernement avec le parti de gauche Die Linke. La CDU est pour lui le parti du changement dans la stabilité : “J’ai toujours dû affronter des vents mauvais. Aujourd’hui également. Mais ne sentons-nous pas le vent du changement ? Dans un tel moment, il faut être résolu, fiable et avoir une boussole”.

Deux options

Annalena Baerbock

grande favorite au printemps et aujourd’hui en troisième position, attaque le statu quo du gouvernement sortant et ses deux adversaires. Mais elle pourrait bien conclure une coalition avec l’un ou à l’autre à l’automne. “Deux options sont en lice pour cette élection : continuer comme la grande coalition, ne pas agir et fuir les problèmes ou bien un renouveau politique”, selon elle.

Le placide Olaf Scholz

s’est présenté comme un homme politique d’expérience, un grand argentier responsable qui a su gérer le pays dans la crise et a défendu son programme social : “Nous avons vu durant les derniers mois ce que la solidarité signifie pour notre société et mon souhait est que cela vaille pour l’avenir et imprègne notre pays”, a-t-il dit.

Dans un sondage à chaud, 36% des personnes interrogées ont estimé qu’Olaf Scholz était le gagnant du débat devant ses deux adversaires.

rtbf.be

Comments

comments