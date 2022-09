Allemagne: une fausse manœuvre coûte la mort à une famille en circulation

Ce jeune couple originaire de Guinée Conakry et leur 2 enfants (2 ans et 6 mois) ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche en Allemagne aux environs de 1h du matin sur la B51 près de Bohmte, après une collision frontale avec un camion de 40 tonnes selon AbidjanTv.net .

Le rapport de la police nous dit que, le conducteur de 25 ans est entré dans la voie venant en sens inverse avec sa voiture sur la route fédérale 51 dans le district d’Osnabrück à 01h20 Dimanche. Entre Ostercappeln et Bohmte, la voiture est entrée en collision avec un camion qui se dirigeait vers Osnabrück. À côté du jeune père, la mère de 24 ans et leurs deux garçons âgés de 2 ans et 8 mois, tous les quatre sont morts sur le coup.

Selon le chauffeur de camion et les autres témoins de l’accident, la voiture du jeune guinéen a quitté sa voie et s’est soudainement dirigée vers la circulation venant en sens inverse,

Le conducteur du camion , âgé de 41 ans, un homme de Friesoythe, a tenté de freiner et de dévier son camion de 40 tonnes, mais n’a pas pu empêcher une collision frontale. Puisse leur âme reposer en paix, c’est le moment d’appeler tout le monde à la vigilance au volant.

