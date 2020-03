Au Luxembourg les transports publics deviennent gratuit

Dans le but de lutter contre la congestion routière, la pollution et soutenir les personnes à faibles revenus, le Luxembourg a aboli samedi les frais de trains, de trams et de bus.

Tous les trajets en classe standard dans les transports publics au Luxembourg sont désormais gratuits, contre un abonnement annuel de 440 euros auparavant. Les voyageurs peuvent toujours payer la première classe, pour un coût de 660 euros par an.

« Pour les personnes à faibles revenus ou au salaire minimum, c’est vraiment substantiel », a déclaré le ministre des transports François Bausch à Reuters.

« La raison principale est d’avoir une meilleure qualité de mobilité, et ensuite la raison seconde est clairement aussi les questions environnementales », a-t-il ajouté.

Le Luxembourg compte un peu plus de 600 000 habitants, mais 214 000 personnes de plus viennent de l’Allemagne, de la Belgique et de la France pour travailler dans ce pays, ce qui provoque d’importants embouteillages car la majorité des travailleurs se déplacent en voiture. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg proviennent des transports.

Le Luxembourg prévoit d’investir 3,9 milliards d’euros dans les chemins de fer jusqu’à 2028, de moderniser le réseau de bus et d’ajouter des parcs relais à la frontière.

afrikmag.com

