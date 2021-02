Australie: Après la douleur physique, elle a dû subir la séparation d’avec son compagnon

Charlène est une jeune femme de 23 ans originaire du Sud-Est de l’Australie. Elle a par inadvertance laissé exploser une casserole d’huile qui a abîmé son visage. Son petit ami l’a quittée après l’incident.

La jeune étudiante en commerce avait la dalle et décide de faire des beignets. Elle a donc posé sur le feu une casserole dans laquelle elle a mis de l’huile mais qu’elle a par la suite oubliée.

Charlène aperçoit de la fumée sortir de sa cuisine. Son premier réflexe a été de plonger la casserole dans de l’eau. Mauvais geste apparemment puisqu’elle s’est retrouvée avec un visage couvert de plaies.

« La maison s’est remplie de fumée et j’ai paniqué. Sans réfléchir, j’ai pris la casserole d’huile et je l’ai mise sous l’eau et ça a explosé sur mon visage et mes épaules. C’était la douleur la plus traumatisante et atroce que j’aie jamais ressentie de ma vie, je n’ai pas de mots pour la décrire. J’avais trop de douleur et de confusion pour connaître toute l’étendue de mes blessures, mais je savais que c’était grave », a-t-elle narré.

Selon les faits-divers, la jeune commerçante a été conduite d’urgence à l’hôpital. Les médecins lui ont fait plusieurs greffes de la peau. “La guérison des brûlures est difficile“, a-t-elle partagé sur son compte Instagram.

En plus de la douleur physique, Charlène a dû subir celle émotionnelle. Au lieu de la soutenir dans cette épreuve, le petit-ami de Charlène a rompu avec elle quand il l’a vue défigurée après l’incident, a publié la même source.

Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lit-on dans les saintes écritures. Peut-être que l’amour vrai et surtout sincère n’était pas le socle de cette relation.

Un livre d’amour fermé à la veille de la Saint-Valentin ! C’est bien dommage ça !

