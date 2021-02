Birmanie: coup d’Etat, les militaires occupent le pourvoir pour 1 ans

Les forces militaires de Myanmar ont pris le pouvoir et contrôle désormais le pays après un coup d’Etat contre le président du pays, Win Myint, la Première ministre Aung San Suu Kyi et d’autres dirigeants qui ont été placés en détention.

Selon les informations, les politiciens ont été placés en garde à vue aux petites heures du matin, la télévision militaire affirmant que le pouvoir avait été remis au commandant en chef Min Aung Hlaing. Les militaires accusent les politiciens d’avoir procédé à des “fraude électorale”, et donc ils prennent le contrôle du pays et le dirigera pendant un an. Cela survient après des jours de tensions croissantes entre le gouvernement civil et l’armée au sujet des élections contestées.

Le Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, était contrôlé par l’armée avant que les réformes de 2011 établissent un gouvernement dirigé par Aung San Suu Kyi, anciennement prix Nobel de la paix. Le coup d’Etat est survenu après des jours de d’inquiétude face à la menace d’un coup d’État militaire alors que la nouvelle session du Parlement du Myanmar était sur le point de commencer.

Pour le moment, on sait que Mme Suu Kyi, le plus haut dirigeant du pays, et le président du pays, Win Myint, ont été détenus lundi matin avant l’aube.

beninweb.tv

Comments

comments