Business: 7 millions de dollars déboursés pour l’interview choc du couple royal

Selon le “Wall Street Journal”, le groupe ViacomCBS aurait déboursé entre 7 et 9 millions de dollars pour s’arroger les droits de diffusion exclusive de l’interview de deux heures de Meghan Markle et du prince Harry par Oprah Winfrey. Cette dernière, qui ne travaille pas pour la chaîne, a précisé que le couple n’avait pas été rémunéré pour l’interview, tout comme l’a confirmé un porte-parole de CBS.

Les Sussex n’auraient pas vu le contenu de l’entretient au préalable non plus. Mais l’interview choc représente un énorme coup médiatique et financier pour la papesse des talk-shows qui en est la productrice via sa société Harpo Productions.

Cependant, la chaîne américaine devrait être largement rentrée dans ses frais: les trente secondes de publicité diffusées juste avant la prise de parole de Meghan Markle et Harry auraient été vendues 325 000 dollars.

