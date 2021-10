Centrafrique: Un douanier, assesseur à la Cour martiale

En Centrafrique, un fait divers a créé l’émotion depuis le weekend dernier. Un douanier, assesseur à la Cour martiale, a été arrêté ; il est soupçonné d’avoir violé plusieurs mineures à Bangui. Les enquêtes sont en cours.

Elles sont au moins douze victimes selon leur avocate, toutes âgées de moins de 15 ans. Elles auraient été violées ou auraient subi des violences sexuelles par le même agresseur qui leur aurait promis quelques francs CFA pour les aider à payer leurs frais de scolarité.

L’alerte a été donnée après que l’une de ces jeune fille a passé la nuit hors de chez elle. Les parents de plusieurs victimes ont décidé de porter plainte. Une procédure judiciaire est ouverte, confirme le procureur général.

La personne mise en cause, un douanier, assesseur à la Cour martiale est déjà connu pour ce genre de faits. Interpellé une première fois, il avait été relâché. Il est actuellement en garde à vue à l’Unité mixte d’intervention rapide pour la répression des violences faites aux femmes et aux enfants, l’UMIRR, en attendant d’être présenté au parquet. L’audition des victimes est encore en cours.

L’affaire a créé la colère et l’indignation à Bangui. Dominique Yandocka Le député de la circonscription assure être « solidaire » et que cet « acte ne peut rester impuni ». Les affaires de viols sont encore taboues et aboutissent rarement devant la justice. « Ce dossier doit faire exemple » appelle-t-il de ses vœux.

