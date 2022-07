Chine : Xi Jinping a averti Joe Biden de ne pas «jouer avec le feu»￼

C’est durant plus de deux heures que Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus au téléphone, jeudi 28 juillet dans un échange «sincère et approfondi». Le leader chinois a mis en garde son homologue américain contre la visite de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, à Taïwan.

«Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler» a lancé Xi Jinping au président des États-Unis. La Chine menaçant depuis plusieurs de «conséquences» si cette visite diplomatique était maintenue.

«J’espère que la partie américaine comprend parfaitement cela», a indiqué le président chinois, cité par l’agence Chine nouvelle.

Les deux dirigeants se sont mis d’accord pour se rencontrer à une date non précisée. La tension monte toujours concernant cette île que Pékin menace d’annexer, la considérant comme l’une de ses provinces historiques. La Chine s’oppose à toutes initiatives offrant une légitimité internationale à Taïwan.

