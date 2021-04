Construction d’une statue de Jésus Christ au Brésil

La nouvelle statue devrait être baptisée Christ le Protecteur et sera la troisième plus haute statue de Jésus au monde après la statue de 172 pieds en Pologne et celle de 253 pieds en construction au Mexique.

L’objectif du projet, qui est financé par des dons de particuliers et d’entreprises, est de stimuler l’industrie du tourisme de la région, selon CNN.

Les touristes qui visitent le projet terminé pourront prendre un ascenseur jusqu’à un belvédère en verre dans le torse de la statue où des photos peuvent être prises, a déclaré le superviseur du projet à la chaîne d’information.

Le Brésil construit une autre statue de Jésus Christ plus grande que celle de Rio

La tête et les bras de la statue ont été attachés plus tôt ce mois-ci et le projet devrait s’achever d’ici la fin de l’année.

La construction du projet a commencé en 2019.

Afrikmag

Comments

comments