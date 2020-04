Coronavirus dans le monde, 575 morts en Italie en 24h

Depuis plusieurs semaines, le monde entier fait face à la crise sanitaire sans précédent du coronavirus. Découvrez le bilan des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus ce jeudi 16 avril 2020. On recense plus de 2 millions de cas dans le Monde et près 140.000 décès dû au Covid-19. Donald Trump dévoile le plan de redémarrage en 3 étapes aux Etats-Unis. L’Allemagne déclare l’épidémie sous contrôle et gérable. Le nombre de morts augmente toujours en Espagne avec 585 décès ce vendredi et le Royaume-Uni comme l’Italie restent sur un très haut plateau.

Ce vendredi 17 avril, le virus Covid-19 touche 2.159.267 cas confirmés et a fait au total 145.563 morts dans le monde. Alors que l’épidémie de Coronavirus s’étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d’augmenter, l’OMS craint une “résurgence mortelle” de la pandémie en cas de déconfinement hâtif. Il faudra un vaccin pour interrompre totalement la transmission du coronavirus, a prévenu l’OMS. Elle a aussi indiqué que le coronavirus est dix fois plus mortel que le virus de la grippe A (H1N1).

Les pays membres du G20 ont annoncé mercredi un moratoire d’un an, permettant à 76 pays éligibles de ne pas avoir à payer les remboursements de la dette pour concentrer leurs dépenses sur la crise sanitaire. Cela représente 20 milliards de dollars.

En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, on recense 109.252 cas recensés et 18.681 morts au total (11.478 décès en hôpital et 7.203 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce vendredi 17 avril, 418 décès en hôpital en 24h (417 hier) et 343 décès en centre médico-sociaux dont Ehpad.

On comptabilise 6.027 personnes en soins intensifs en réanimation (6.248 hier). Un chiffre en baisse pour la 9e journée consécutive. Le nombre de cas graves passés en réanimation ce jour est de 243 personnes soit -221 en 24h (-209 hier) en tenant compte des départs. On recense actuellement 31.190 personnes hospitalisées (115 personnes de moins en 24h).

Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai avec ouverture des écoles à cette date.

Côté Italie, la poursuite du confinement est prolongé jusqu’au 3 mai. Le bilan du nombre de morts remonte légèrement ce jour mais on constate que c’est un haut plateau qui se poursuit. On compte 575 décès de plus en 24h (525 la veille) ce vendredi 17 avril, portant le nombre de morts à 22.745 au total depuis le début de l’épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 172.434. La reprise des écoles est prévue pour la rentrée de septembre.

Côté Royaume-Uni, on recense ce vendredi 17 avril 847 décès en 24h contre 861 décès la veille, soit 14.576 morts au total, un nombre de décès reste très élevé. Le nombre de cas recensés est désormais de 108.692. Le pays prolonge ce jeudi son confinement d’au moins 3 semaines.

En Espagne, le nombre augmente à nouveau ce vendredi 17 avril. Le virus a causé la mort de 585 personnes de plus en 24 heures (551 la veille), soit 19.516 au total. L’Espagne est le second pays le plus touché au monde en terme de morts et de cas recensés avec plus de 185.000 personnes. Le pays a repris partiellement le travail dans le secteur de l’industrie et distribue des masques dans le métro.

Aux Etats-Unis, Donald Trump a présenté son plan de redémarrage de l’Amérique en 3 étapes. La réouverture du pays se fera État par État sur la base de données vérifiables. Les États en bonne santé comme le Montana, le Wyoming ou le Dakota du Nord, peuvent dors et déjà redémarrer. Le redémarrage commence d’abord par les restaurants et salles de sport sous certaines conditions mais pas encore les écoles et les bars. Le port du masque est fortement conseillé. Le télétravail reste préconisé avec les mesures de distanciation. Les personnes les plus vulnérables devraient rester confinés et les voyages non-essentiels minimisés. En phase 2, si un rebond n’est pas constaté, devraient se poursuivre la réouverture des écoles et des voyages. La phase 3 prévoit la levée générale des restrictions avec un maintien des distanciation sociales.

On compte ce vendredi 17 avril 671.425 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l’Espagne et l’Italie. On dénombre ce jour 2.569 morts en 24h (2.228 hier), soit 33.286 décès au total. C’est à New York que la pandémie sévit le plus. l’état déclare plus de 11.000 décès mais un ralentissement commence.

L’Allemagne déclare l’épidémie “sous contrôle et gérable”. Le pays compte ce vendredi 17 avril, 138.135 cas recensés pour 4.093 décès. En Allemagne, le confinement est prolongé jusqu’au 4 mai. Les commerces de moins de 800m2 pourront rouvrir le 20 avril. A partir du 4 mai, les écoles et lycées pourront rouvrir progressivement. Les grands rassemblements restent interdits jusqu’au 31 août. Le pays déclare qu’il va pouvoir fabriquer à partir d’août sur son territoire quelque 50 millions de masques par semaine : 10 millions de masques de type FFP2 et 40 millions de masques chirurgicaux.

La Chine est désormais déconfinée. Wuhan révise à la hausse le nombre de morts du Covid-19 : le nombre de décès confirmés passe de 2 979 à 3 869. Ce vendredi 17 avril, la Chine dénombre 83.753 cas recensés et 4.636 morts.

La Suisse annonce un déconfinement lent et progressif à partir du 27 avril. D’abord les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries suivi ensuite le 11 mai par les écoles et autres magasins. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce vendredi 17 avril, 1.281 décès pour 26.732 cas déclarés.

Au Japon, le premier ministre japonais a annoncé l’extension de l’état d’urgence à l’ensemble de l’archipel. Le pays compte 366 nouveaux cas constatés en 24h soit 9231 au total et 190 décès ce vendredi 17 avril.

La Belgique recense à ce jour 34.809 personnes infectées par le Covid-19. Ce vendredi 17 avril, les autorités sanitaires déclarent 4.857 décès (+417 en 24h). Le nombre croissant inquiète les autorités. Le confinement est prolongé jusqu’au 3 mai.

Au Danemark, les écoles rouvrent partiellement. Il s’agit du premier pays européen à rouvrir ses crèches et ses écoles maternelles et primaires. Les cours n’ont repris que dans la moitié des communes danoises et 35% des établissements de Copenhague, les autres ayant demandé un délai supplémentaire pour s’adapter aux règles se sécurité sanitaire mais tous les établissements devront être rouvert au 20 avril. Le pays qui a réagit rapidement, compte un nombre de cas et décès relativement faible : 7.074 cas et 321 décès.

L’Iran annonce moins de 100 décès en 24h pour la première fois en 1 mois, le pays comptabilise actuellement 77.995 cas déclarés. Le gouvernement annonce 98 décès ces dernières 24 heures vendredi 17 avril, soit 4.869 morts au total. Le pays a décidé de lever son confinement en permettant la reprise des activités à faible risque pour sauver l’économie alors que l’épidémie n’est pas enrayée. Par contre, les écoles et universités, restaurants, hôtels, centres sportifs et culturels restent fermés.

En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Dès le 1er mai, ce sera au tour de tous les magasins et les coiffeurs, suivi mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu’en juillet et les écoles restent fermés jusqu’à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 14.476 cas recensés et 410 décès.

La Suède passe la barre des 1.000 morts ce jour. On compte ce jeudi 16 avril 12.540 cas infectés et 1.333 décès. C’est l’un des rares pays à ne pas avoir choisi l’option confinement.

Au Maroc, le port du masque devient obligatoire. Le pays, en état d’urgence sanitaire, est actuellement en confinement obligatoire sauf dérogation d’un permis de circuler pour le travail. Le pays compte 2.283 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 130 décès (+3).

En Russie, Vladimir Poutine déclare le mois d’avril chômé mais les salaires préservés. Le pays compte ce vendredi 17 avril, 27.938 cas détectés pour 232 morts. L’OPEP, la Russie et d’autres pays producteurs de pétrole ont convenu dimanche de réduire la production d’un montant record, représentant environ 10% de l’offre mondiale, pour soutenir les prix du pétrole dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce vendredi 17 avril, 18.841 cas et 629 morts (+30 en 24h). Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l’état d’urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.

L’Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu’au 12 avril au moins. On compte ce vendredi 17 avril 13.271 cas détectés et 486 morts.

En Haïti, la situation promet d’être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d’habitants. Le Président a décrété l’état d’urgence sanitaire, demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.

L’épidémie se développe en Afrique. L’Afrique du Sud qui compte 2.506 cas recensés ce dimanche et 34 morts. Le coronavirus est en train de se diffuser de façon massive. Le nombre de cas déclarés atteint près de 10 000 déclare le professeur Eric Delaporte.

En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L’Inde compte ce vendredi 17 avril, 13.430 cas recensés et 448 morts.

Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce vendredi 17 avril, 10.635 cas pour 230 décès recensés (+1 en 24h). La Corée a décidé de maintenu ses élections nationales ce mercredi

