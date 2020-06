[Covid-19 /Aide à l’Afrique] Les USA mobilisent plus de 60 milliards de dollars

Abidjan, 05-06-2020 (Abidjantv.net) En vue de soutenir les pays africains, dans leur lutte contre la crise sanitaire à Covid-19, et leur développement économique, les Etats-Unis d’Amérique, ont mobilisé plus de 60 Milliards de dollars.

M. Christopher Runyan, coordinateur spécial de l’Usaid, Bureau pour l’Afrique lors du point de presse du jeudi 4 juin 2020 sur les priorités de l’Usaid en matière de développement et l’aide en Afrique en réponse à la Covid-19, a révélé que les États-Unis ont mobilisé plus de 60 milliards de dollars au cours des 20 dernières années au service de la santé publique sur le continent africain. Une contribution qui à l’en croire, est la plus importante de celles de tous les pays donateurs.

Poursuivant, le coordinateur spécial a indiqué qu’ils ont formé plus de 285 000 professionnels de la santé et établi des partenariats avec les ministères de la santé, les hôpitaux et les dispensaires de villages de tout le continent. De même, au cours de l’exercice 2019, l’USAID et le département d’État ont fourni une aide de 8,3 milliards de dollars à 47 pays et à huit programmes régionaux en Afrique subsaharienne.

« Nous avons donc des relations uniques et solides avec les gouvernements des pays africains, la société civile locale, les organisations non gouvernementales et les communautés individuelles qui ont appris à nous connaître et à connaître notre aide », s’est-il réjoui, avant d’expliquer que les principales préoccupations des USA en Afrique, sont désormais de lutter contre la maladie, de faire face aux problèmes de sécurité alimentaire et aux perturbations de l’accès à la nourriture, aux impacts économiques et sur l’emploi, ainsi que des préoccupations relatives à un recul démocratique et une remise en question des avancées effectuées dans d’autres secteurs de développement.

Aussi, a-t-il dit, « l’assistance de l’Usaid se concentre sur le renforcement de la riposte à la pandémie par la communication des risques et les messages d’intérêt public, la prévention des infections en milieu médical, la capacité des laboratoires et la surveillance des maladies ».

Terminant, coordinateur spécial de l’Usaid, Bureau pour l’Afrique, Christopher Runyan a confié que leurs activités sont principalement centrées autour de l’aide à l’élaboration de plans d’action nationaux pour lutter contre la Covid-19, de politiques efficaces de riposte à la pandémie et de l’amélioration des communications et de la responsabilisation du gouvernement en matière de services sociaux.

Clarisse GBAGBO avec Sercom Ambassade des USA

