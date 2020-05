Covid-19 :Bill Gates aurait créé le virus pour “depeupler la terre”

Avec l’avènement du coronavirus sur les quatre coins du globe, des théories de complot contre l’humanité ont longtemps été formulées au sujet du milliardaire américain Bill Gates. Il continue d’être l’objet d’inédites allégations : son nom est associé aux origines du coronavirus plus d’un million de fois, et rien ne porte à croire que cette tendance est prête de s’estomper.

En avril 2015, alors que le virus Ebola tuait plus de 11 000 personnes sur le continent africain, Bill Gates à l’occasion de conférence Ted affirmait: “Si quelque chose tue plus de dix millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu’une guerre”. Avant d’ajouter : “Il peut y avoir un virus où les gens infectés se sentent en bonne santé, prennent l’avion ou vont au marché.”.

Le coronavirus apparu cinq ans plus tard a ouvert la voie aux thèses et déductions de tous bords, mais celles se servant de cette déclaration antérieure du fondateur de Microsoft dévoilent une bombe pour l’humanité. Elles prétendent en effet que Bill Gates avait prédit la pandémie actuelle et qu’il avait déjà créé un vaccin contre le coronavirus.

Des intox ont ainsi fusé mille lieux essayant tant bien que mal d’établir un lien entre Bill Gates et le Covid-19, besogne qui a été mentionnée plus de 1,2 million de fois sur les réseaux sociaux et à la télévision, selon les mesures de Zignal Labs, citées par le New York Times. Un article de Microsoft News en arrive même à traiter les auteurs de ces accusations de « conspirationnistes ».

Selon ce média, toutes ces actualités au sujet de la supposée ambition obscure du milliardaire ne sont que des intox, des fausses informations travaillées à la pointe par des personnes qui ne sont pas du même bord que lui.

Fin janvier, la première intox circule : “Bill Gates a financé l’Institut Pirbright, qui possède un brevet sur le coronavirus.” La “fake news” est publiée par The Liberty Beacon, un site conspirationniste américain. Une semaine plus tard, elle a traversé l’Atlantique et se trouve relayée par No Signal Found, qui se présente comme un “média alternatif” et qui reprend en guise d’illustration un photomontage déjà vu sur Infowars, le site du conspirationniste américain Alex Jones, relate la source.

Alors qu’il faut observer que ce brevet mis en cause « permet de protéger les travaux conduits en vue de développer un vaccin contre un virus qui provoque une bronchite chez des volailles », selon Msn.

Encore lorsqu’en mars, Bill Gates déclare : “A terme, nous aurons des certificats numériques pour savoir qui s’est remis de la maladie ou qui a été testé récemment ou, quand nous aurons un vaccin, qui l’a reçu.”, à la faveur d’une séance de questions/réponses qu’il organisait sur le réseau social Reddit. Ces propos sont repris le lendemain par le site Biohackinfo dans un article publié sous ce titre : “Bill Gates va utiliser des implants micropuces pour combattre le coronavirus », puis par Law of Liberty, la chaîne YouTube d’une église baptiste de Jacksonville (Floride) qui totalise plus de 1,9 million de vues. Ce dernier comparait les tatouages quantiques à la “marque de Satan”, dépeignant un Bill Gates ni plus ni moins que l’antéchrist, pointe BuzzFeed.

Roger Stone, un proche de Donald Trump et ancien conseiller condamné à une peine de prison pour avoir menti devant le Congrès n’a pas lui aussi raté l’occasion de donner son avis sur les intentions du nouveau proche antéchrist à une radio du New Jersey. “Le fait que Bill Gates ait joué un rôle dans la création et la propagation de ce virus est sujet à débat.” Il ajoute à propos de l’épidémie : “Lui et d’autres mondialistes l’utilisent pour les vaccinations obligatoires et les micropuces.”

Alors Interrogé par la télévision chinoise CGTN en avril au sujet de tous ces remous le visant, la réponse de Bill prête ironiquement à croire à une maturité étonnante : “Je dirais qu’il est ironique que vous preniez [pour cible] quelqu’un qui fait de son mieux pour préparer le monde et qui investit, dans mon cas, des milliards de dollars (…) et qui essaie vraiment de résoudre les maladies infectieuses à grande échelle – y compris celles qui provoquent des pandémies”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous sommes dans une situation folle, donc il va y avoir des rumeurs folles.”

Il faut savoir que la Fondation Gates est le deuxième financeur de l’OMS, derrière les Etats-Unis, assurant 9,8% du budget de l’organisation onusienne.

