Covid-19: confinement total de l’Allemagne face à la propagation du virus

Face aux « très nombreux décès » et le nombre d’infections repartant à la hausse, l’Allemagne va devoir se résoudre à reconfiner dès le 16 décembre. Commerces non essentiels et écoles à nouveau fermés.

Berlin durcit le ton face à l’épidémie de Covid-19. Tous les commerces non essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont fermer en Allemagne à partir de mercredi 13 décembre et jusqu’au 10 janvier, a annoncé, dimanche, la chancelière Angela Merkel, pour tenter d’endiguer la deuxième vague de virus. Constatant « les très nombreux décès » dus à l’épidémie de coronavirus et « la croissance exponentielle » des infections, la dirigeante conservatrice a assuré : « Nous sommes contraints d’agir et nous agissons maintenant. »

Dans une résolution adoptée par l’État fédéral et les 16 États régionaux, les employeurs sont invités à privilégier le plus possible le télétravail ou les vacances pour leurs employés pendant trois semaines et demie « afin de mettre en application dans tout le pays le principe de restons à la maison ». La pandémie « est hors de contrôle », a averti le dirigeant de la Bavière, Markus Söder, lors d’une conférence de presse avec la chancelière et le ministre des Finances, Olaf Scholz. C’est « une catastrophe qui touche davantage nos vies que toute autre crise de ces cinquante dernières années », a-t-il ajouté.

« Il ne reste plus beaucoup de lits en réanimation »

La situation devient problématique dans les hôpitaux. Nous sommes aux limites de ce qui est possible », décrit Heyo Kroemer, directeur de l’hôpital berlinois La Charité, sur la chaîne publique ARD. Le nombre de lits de réanimation disponibles donne une fausse impression. Car ces lits « théoriques » doivent avoir le personnel qui va avec. Dans la réalité, il ne reste plus beaucoup de lits libres.

Prévue début janvier, la réunion des présidents de Région avec la chancelière Merkel a été avancée à dimanche pour tenter de mettre de l’ordre. Car les régions allemandes, qui ont compétence sur la santé, agissent chacune de leur côté.

beninweb.TV

Comments

comments