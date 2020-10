COVID-19/ Emmanuel Macron au français : “J’ai le droit d’être contaminé”

La pandémie de la COVID-19 est loin de s’arrêter en France, une deuxième vague est annoncée. Le président français Emmanuel Macron annonce des mesures assez sévères pour faire face au virus.

Hier mercredi 14 octobre 2020, face à la nation, il a donné l’importance de freiner la pandémie maintenant car selon lui, “ne pas la freiner maintenant, c’est prendre le risque que, demain, il n’y ait plus de places pour soigner les autres pathologies.” Ci dessous sa déclaration.

“La deuxième vague est là. Nos services de réanimation sont sous pression. Sans mobilisation collective, ils seront rapidement saturés.

Certains nous ont dit : “moi, je ne suis pas concerné, ne m’enlevez pas ma liberté. J’ai le droit d’être contaminé”. Ce n’est pas vrai. Face à cette épidémie, nous sommes liés les uns aux autres. Ne pas la freiner maintenant, c’est prendre le risque que, demain, il n’y ait plus de places pour soigner les autres pathologies.

Aujourd’hui, l’un des principaux vecteurs du virus reste la sphère privée : tous ces moments de convivialité qui sont aussi, il faut bien le dire, des moments de relâchement. Nous devons réduire ces contacts.

→ Un couvre-feu de 21h à 6h sera mis en place à partir de vendredi minuit en Île-de-France et dans 8 métropoles où le virus circule activement (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse). Cette limitation des déplacements se fera sur la base du bon sens : elle ne concernera pas celles et ceux qui ont des raisons professionnelles ou médicales. Toute violation sera sanctionnée par une amende de 135 euros.

→ Pour réduire la pression collective et la circulation, le télétravail est encouragé.

→ Limitons à 6 personnes maximum les regroupements dans la sphère privée que cela soit pour recevoir des amis à dîner, pour fêter un anniversaire ou aller au restaurant.

→ Le port du masque est recommandé partout et tout le temps, y compris dans la sphère privée.

Beaucoup sont impactés par la crise : je veux leur dire que l’Etat sera là pour les accompagner.

→ Je pense en particulier au secteur de l’hôtellerie, aux cafés, aux restaurants, aux secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport. Chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis : ces mesures d’urgence seront prolongées et renforcées.

→ Parce que les plus précaires sont aussi les plus exposés, une aide exceptionnelle de 150 euros, plus 100 euros par enfant, sera versée aux bénéficiaires du RSA et des APL.

Nous sommes une Nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle. J’ai besoin de chacun d’entre vous. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous nous en sortirons ensemble.”

Sapel MONE

