Covid-19 en Allemagne: un vaccin trouvé à Berlin

Covid-19 en Allemagne: Berlin se prépare à la vaccination massive

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

À Berlin, l’hôpital Covid-19 monté rapidement au printemps était resté inutilisé depuis. Spécialiste des missions humanitaires à l’étranger, Albrecht Broemme doit désormais y préparer la vaccination de 450 000 Berlinois. Tout doit être prêt d’ici la mi-décembre au cas où le vaccin préparé par l’entreprise allemande BioNtech avec l’Américain Pfizer serait déjà disponible.

« Il faut qu’on essaye 20 000 vaccinations par jour, explique-t-il. Le plan est que cela dure à peu près 1h15 pour chaque personne. Il faut donner pour chaque personne deux vaccinations. Lorsque cela commence au milieu de décembre, cela durera seulement deux mois. Mais après, les vaccinations sont données par les docteurs. »

Les plus vulnérables et le personnel médical d’abord

Les médecins généralistes ne sont pas en lice dans un premier temps car seules les personnes les plus vulnérables et le personnel médical seront vaccinés. De plus, le vaccin BioNtech-Pfizer doit être conservé à -75 °C, ce qui implique des réfrigérateurs spéciaux.

Les centres de vaccination seront ouverts sept jours sur sept, de 9h à 19h. Du personnel devra encore être trouvé : des infirmières à la retraite, des étudiants en médecine, des hôtesses et des agents de sécurité. Au total, 300 personnes ont déjà proposé spontanément leurs services.

