COVID-19 en France: 642 décès de plus en 24 heures mais moins de patients hospitalisés

Le Covid-19 a fait a fait au moins 19 323 morts en France depuis début mars, 642 de plus en 24 heures. Mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa décrue, a indiqué samedi la direction générale de la Santé.

Le nombre de cas confirmé et de décès liés au Covid-19 est toujours en hausse en France le nombre d’hospitalisations de patients – notamment en services de réanimation – diminue, a annoncé samedi 18 avril la direction générale de la Santé.

Un total de 11 842 décès a été enregistré dans les hôpitaux (+364) et 7 481 (+278) dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, a précisé la DGS dans un communiqué.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s’élevait samedi à 30 639, avec un solde en baisse de 551. Parmi ceux-ci, 5 833 patients dans un état grave étaient hospitalisés en réanimation, avec un solde négatif de 194 sur vendredi. Il s’agit du dixième jour de baisse nette du nombre de patients en réanimation et du 4e de baisse des hospitalisés.

“La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel en France”, qui comptait environ 5 000 lits de réanimation avant le déclenchement de l’épidémie, souligne la DGS.

Avec 19.323 décès liés au COVID-19, la France est le quatrième pays le plus touché par la maladie, derrière les Etats-Unis qui déplorent à ce stade plus de 37 000 morts, l’Italie (23 227) et l’Espagne (20 043) et devant la Grande-Bretagne (15 464).

Ces cinq pays représentent près de trois quarts du nombre total de morts provoqués dans le monde par le coronavirus, qui dépasse à ce stade le chiffre de 156 000.

Avec AFP et Reuters

