COVID-19 : Environ 290 000 personnes ont été guéries du coronavirus dans le monde

Le nombre de personnes guéries du coronavirus continue de progresser de plus en plus rapidement. Ce mardi matin (7), cette marque était déjà à 289 109. Les données proviennent de l’université américaine Johns Hopkins, qui continue de cartographier la situation pandémique dans le monde de manière actualisée.

Le bilan du coronavirus ne cesse de s’alourdir avec plus de 1,3 million de cas confirmés et plus de 74 000 décès dans le monde. Cependant, le nombres de personnes guéries donne de l’espoir et mérite que l’on s’y attarde.

En Chine le Pays, où le virus a émergé fin décembre, est le leader en matière de guérison, avec 77 410 personnes récupérées. Ensuite, l’Espagne apparaît, avec 43 208 séchés, l’Allemagne avec 36 081 et l’Iran avec 24 236.

Le plus grand nombre de personnes guéries, avec 22 837, l’Italie est le leader en nombre de décès, avec plus de 16 500 000 décès et environ 132 000 cas confirmés. Les États-Unis sont désormais l’épicentre du virus dans le monde, avec 368 449 cas.

Au Brésil, environ 12 240 cas ont été confirmés et 241 personnes sont décédées, la plupart dans l’État de São Paulo, selon les données du ministère de la Santé.

Il n’y a pas de délai fixe sur le temps qu’il faut à une personne pour se remettre de Covid-19. Dans les cas les plus légers, les autorités ont demandé au moins 14 jours de mise en quarantaine. La Chine en a établi 14 autres jours – 28 au total – avant de définir qu’un patient était complètement guéri.

