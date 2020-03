Covid-19 : Plus de 10 000 morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 ne cesse de s’étendre dans le monde : 159 pays touchés (sur 198 au total), plus de 235 000 personnes infectées -dont 84 000 guéries- et plus de 10 000 morts. L’Europe est toujours l’épicentre de l’épidémie avec plus de 100 000 cas recensés et plus de 4500 morts. En France, l’épidémie s’étend, continue de s’aggraver avec une circulation intense du virus dans de nombreuses zones et « un doublement des cas tous les 4 jours » a indiqué le Pr Jérôme Salomon lors de son point de situation du 19 mars. 10 995 cas sont confirmés par test diagnostic PCR en France. Parmi eux : 4 461 sont hospitalisés et 5500 sont à domicile confinés. Dans les hôpitaux, 1 122 cas graves sont en réanimation et 372 décès sont comptabilisés, soit 108 de plus en 24 heures. Dans ce contexte épidémique et depuis le mardi 17 mars à midi, les déplacements « non essentiels » sont interdits à la population française et ce, jusqu’au 31 mars (renouvelable). Les Français ne peuvent sortir de chez eux et se déplacer que pour : aller travailler (quand le télétravail n’est pas envisageable), faire ses courses de première nécessité, se soigner, venir en aide à une personne « vulnérable », faire une activité physique seul. L’impact de ce confinement pourrait être mesurable dans « 15 jours si tout le monde respecte les règles » souligne Jérôme Salomon. »La levée du confinement dépendra de l’inflexion de la courbe épidémique », soit du nombre des malades. Le confinement est strict et chaque sortie de domicile nécessite une attestation de déplacement. Pour les déplacements professionnels, cette attestation va être complétée par une autorisation, signée par l’employeur. Le respect de cette mesure est contrôlé par 100 000 gendarmes et policiers présents sur tout le territoire français. Les amendes peuvent aller de 135 à 375 euros selon le décret paru au Journal Officiel le 18 mars. « On vous demande de respecter le confinement et lorsque vous sortez de respecter les mesures barrières et la distanciation d’un mètre devant les commerces et dans les commerces » a insisté Jérôme Salomon.

ocameroun.info

Comments

comments