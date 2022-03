Crise ukrainienne: « je conseille à nos voisins de ne pas aggraver la situation », Vladimir Poutine

La Russie n’a pas de « mauvaises intentions » envers l’Ukraine, a indiqué le président russe Vladimir Poutine, après que ses forces ont pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

« Je tiens à souligner une fois de plus. Nous n’avons aucune mauvaise intention envers nos voisins, et je leur conseillerais de ne pas aggraver la situation, ni d’introduire de restrictions », a indiqué Poutine dans une allocution télévisée vendredi à Moscou. Il a appelé les pays voisins « à réfléchir à la manière de normaliser les relations ». « Toutes nos actions, si elles surviennent, surviennent toujours exclusivement en réponse à des actions hostiles contre la Russie », a-t-il ajouté.

Ses commentaires interviennent plus d’une semaine après qu’il a ordonné une opération militaire en Ukraine pour selon lui, dénazifier le pays. L’action a déclenché une crise croissante des réfugiés et une vague de condamnations de la part des pays occidentaux. La déclaration du président russe est intervenue après que ses forces ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe.

