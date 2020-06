Décès tragique de Floyd: “On proteste, on casse et rien ne bouge. Alors, faisons autrement”. Terrence Floyd aux manifestants en colère

Le frère de George Floyd a lancé un appel à des manifestations pacifiques et au vote lundi 01 mai. A appris AbidjanTV d’une source crédible.



Recueilli à l’endroit même où son frère a été tué par un policier, à Minneapolis, Terrence Floyd a lancé un plaidoyer émotif et prié les protestataires qui font du grabuge de manifester pacifiquement.

Se disant lui aussi en colère, il a martelé que la violence n’était pas la solution, et a condamné les scènes de pillage et de casse qui se sont multipliées dans plusieurs villes américaines au cours des derniers jours.

« Si je ne suis pas ici à mettre la pagaille dans ma communauté, alors, qu’êtes-vous en train de faire? Qu’êtes-vous en train de faire? Vous ne faites rien! »

« Cela ne ramènera pas mon frère », a-t-il martelé, en insistant sur le fait que ce n’est pas ce que George Floyd aurait voulu.

« Ma famille est une famille pacifique, une famille qui craint Dieu », a-t-il ajouté.

« Avec la brutalité policière, l’histoire se répète. On proteste, on casse des choses et rien ne bouge. Alors, faisons autrement. »

Terrence Floyd a en outre invité les manifestants à voter.

« Renseignez-vous et sachez pour qui vous votez. C’est comme ça que nous allons les frapper », a-t-il lâché.

Pour rappel, la mort de George Floyd est une affaire de violence policière américaine menant au décès de cet homme pendant son interpellation par un policier blanc, Derek Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis. Cet Afro-Américain de 46 ans a fait un «arrêt cardiaque et pulmonaire» à cause de son immobilisation par les forces de l’ordre, a détaillé le médecin légiste du comté de Hennepin dans un communiqué. Rapporte l’AFP

Selon les dernières nouvelles , George Floyd est mort «par homicide» à cause de la «pression exercée sur son cou» par la police, et était drogué au fentanyl, un puissant opiacé, a estimé lundi le médecin légiste officiel responsable de son autopsie.

Sapel MONE

