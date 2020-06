Décès tragique de George Floyd : Fille et épouse consolables, réclament justice

La fille de George Floyd, Gianna, âgée de six ans, et sa mère Roxie Washington ont partagé leur angoisse face à sa mort brutale et soudaine alors qu’ils appelaient les gens à se souvenir de lui comme plus qu’un simple symbole. Rapporte le confrère l’Extérieur.

Roxie Washington a parlé au nom d’elle-même et de Gianna lors d’une conférence de presse mardi, huit (8) jours après la mort de George Floyd, 46 ans, lorsque l’officier de police blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, lui a pressé le genou au cou pendant près de neuf minutes lors d’une arrestation le jour du souvenir.



Des protestations ont éclaté à travers le pays après que la vidéo d’un citoyen a montré Floyd, qui était menotté, suppliant d’être relâché et criant : “Je ne peux pas respirer alors que Chauvin et trois autres officiers ignoraient ses appels”.

“Je n’ai pas grand-chose à dire, je ne peux pas rassembler les mots pour le moment”, a déclaré Washington en étouffant ses larmes.



“Je veux que tout le monde sache ce que ces policiers m’ont pris”, a-t-elle dit, faisant référence à la petite fille qui se tenait à côté d’elle.



“À la fin de la journée, ils peuvent rentrer chez eux et être avec leurs familles. Gianna n’a pas de père. George ne la verra jamais grandir, diplômé, il ne la conduira jamais dans l’allée. S’il y a un problème et qu’elle a besoin de son père, elle n’en a plus”.

Sapel MONE

