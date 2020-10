Deuil : Le patron du groupe Samsung, Lee Kun Hee est décédé dimanche à 78 ans

Le patron du groupe Samsung, Lee Kun Hee (photo) est décédé dimanche à 78 ans, apprend AbidjanTV.Net. Il avait été terrassé, il y a 6 ans, par une crise cardiaque. Il laisse derrière lui un conglomérat mondial que son fils, Jay Y. Lee, gère dans les faits depuis 2014.

Samsung a des actifs de 375 milliards de dollars. Ses activités vont de l’électronique à l’armement, en passant par le génie civil.

Crédité d’une fortune de 20,9 milliards de dollars, Lee Kun-hee, l’homme le plus riche de Corée du Sud, avait hérité l’entreprise de son père, Lee Byung-chull (dont il est le 3ème fils), en 1987 et l’a fait passer d’un simple fabricant d’électroménager au rang de plus grande entreprise technique au monde, devant Sony, Sharp et Panasonic. Ces dernières années, Samsung dame même le pion à l’Américain “Apple” sur le marché des smartphones. En 1995, Lee Kun-hee a fait brûler 150.000 téléphones Samsung, jugés de mauvaise qualité: c’était un adepte du “zéro défaut”.

Sapel MONE

