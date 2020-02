Deux chiens et une chèvre candidats pour le titre de maire honoraire d’une ville américaine

Lincoln la chèvre et Sammy le chien ont rejoint la course au poste de maire honoraire de Fair Heaven, une ville de l’État du Vermont aux États-Unis.

Joe Gunter, le directeur de la ville, a déclaré aux journalistes qu’ils avaient créé l’élection du maire pour animaux de compagnie afin de recueillir des fonds pour réhabiliter un terrain de jeu communautaire et pour impliquer les enfants sur le plan civil.



“A Fair Haven, comme partout ailleurs, la participation des électeurs n’est pas toujours aussi élevée que nous le voulons” déclare Gunter.

«Les frais d’inscription pour qu’un animal fasse partie de la course sont de 5$» explique Joe Gunter, l’actuel directeur de la ville, à CNN.

«Chaque résident de Fair Haven peut voter pour faire élire un maire. Le jour du scrutin, un don est demandé mais la participation n’est pas obligatoire. Chaque petit geste nous rapproche de notre objectif!» rappelle Gunter.

Le chef de police de la ville, Bill Humphries, a inscrit dans la course son chien, K-9 Sammy, en espérant amasser des fonds.

Le chien qui serait un berger allemand K-9, qui visite quotidiennement les écoles locales avec un agent de ressources, assiste à des concerts dans le parc et est aimé dans la ville, a été nommé pour le poste par un chef de la police.

La chèvre de Nubie qui a remporté l’élection en 2019 est également dans la course et on suppose que cela pourrait être une course serrée car les deux animaux sont populaires dans la ville.

Sharai Thayer, qui a trois enfants à l’école de la ville, a déclaré;

“Nous avons vraiment hâte que Sammy remporte la course. Le chien amical est assis à l’école lorsque les enfants entrent et sortent et passent même dans les couloirs.”

Cette année, la course est particulièrement serrée, étant donné qu’un Cavalier King Charles Spaniel de 3 ans vient d’annoncer sa candidature.

Les électeurs paieront 1 $ pour voter le jour du scrutin, le 3 mars. La ville a besoin de 80 000 $ pour le terrain de jeux et on a appris qu’ils avaient recueilli 200 $ des élections en 2019. Une page GoFundMe a été créée pour collecter plus de fonds pour le terrain de jeux. .

