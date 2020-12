Donald Trump: entre Melania et sa fille Ivanka qui possède beaucoup d’argent

Qui de Melania Trump et Ivanka Trump est la plus riche ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre le magazine Gala, dans un article rendu public ce mardi 8 décembre 2020.

Au-delà des nombreuses choses que Melania et Ivanka Trump ont en commun, elles sont toutes deux des femmes fortunées grâce au mannequinat et à leur sens du business.

Selon le site Celebrity Net Worth, relayé par Gala, la fortune de Melania Trump pourrait être évaluée à 38.6 millions de livres sterling, soit environ 42.79 millions d’euros. D’abord, avant de rencontrer Trump lors d’un défilé de mode, en 1998, la maman de Barron a eu une carrière dans le mannequinat.

Elle a travaillé pour de nombreuses grandes marques (à Paris, Milan et New York), des magazines connus (Elle, Vogue, Vanity Fair ou encore GQ) et des photographes réputés (à l’instar d’Helmut Newton, Patrick Demarchelier, mais aussi Mario Testino).

A tout cela, s’ajoute la création de sa propre collection de bijoux intitulée Melania Timepieces, ses games cosmétiques, notamment anti-âge. Et pour finir, elle s’est fait beaucoup d’argent grâce à ses procès contre les médias qui osaient salir son image.

Ivanka plus riche que Melania…

Le magazine Forbes rapporte qu’Ivanka Trump aurait une fortune estimée à 289 millions de livres sterling (soit 320 millions d’euros). A ce titre, elle est plus plus riche que sa belle-mère, Melania.

Ivanka Trump est une femme d’affaires américaine. A 39 ans, elle a créé une ligne de bijoux (en or et diamant) et sa propre marque de vêtements, de chaussures, de sacs à main et autres accessoires (notamment du parfum).

Mieux, elle est auteure de deux livres et a fait du mannequinat comme Melania Trump. 6Medias précise qu’elle a également participé à des émissions télévisées et a même été commentatrice du concours Miss Teen USA avant de s’investir, dès 2017, auprès de son père, en politique.

