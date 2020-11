Election 2020 : le démocrate Joe Biden déclaré vainqueur de la présidentielle aux Etats-Unis

Le démocrate Joe Biden, ancien sénateur du Delaware et ancien vice-président de Barack Obama, vient d’être déclaré vainqueur de la présidentielle aux Etats-Unis.

Donald Trump n’a à ce stade pas reconnu sa défaite, et on ignore s’il continuera à contester les résultats en arguant de fraudes, non étayées à ce stade, alors que son propre camp semblait déjà résigné à quatre ans de présidence Biden. Il est le premier président américain à être privé d’un second mandat depuis le républicain George H. W. Bush en 1992.

Mais, quoique dise Donald Trump, la date de la passation de pouvoir est inscrite dans la Constitution : le 20 janvier à midi. D’ici là, les Etats certifieront leurs résultats, et les 538 grands électeurs se réuniront en décembre pour formellement désigner leur président.

Sapel MONE

