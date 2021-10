Espagne: Séparation du Real de Madrid et de trois joueurs talentueux

Le Real de Madrid club d’émeris se verra libéré certains joueurs de taille. Ce n’est qu’une période de temps pour voir les joueurs des merengue tels Mariano Diaz, Luka Jovic et Gareth Bale sur le marché des transferts.

Timide lors du dernier mercato estival avec seulement les arrivées de David Alaba et d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid voudrait frapper fort cette fois avec plusieurs pistes activées. Et cela commence par un dégraissage de l’effectif.

En effet pour se renforcer, la direction madrilène se voit d’abord obliger de libérer certains joueurs non essentiels dans son effectif. Si le prochain mercato estival s’annonce bouillant en termes d’arrivées, les Madrilènes souhaitent faire un véritable nettoyage pendant cet hiver. Trois noms sont donc sur les tablettes pour quitter le club. Ce sont : Luka Jovic, Mariano Diaz et Gareth Bale.

C’est l’une des formations qui prévoit de faire les plus grosses folies sur le marché des transferts l’été prochain avec en en priorité, le recrutement de Kylian Mbappé. Mais, avant de penser aux futures arrivées, Florentino Pérez et son staff se concentrent cet hiver sur des départs potentiels qui pourraient alléger les caisses du club. La sentence est donc claire, les joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Carlo Ancelotti seront invités à plier bagage.

D’après les informations révélées par Fichajes, il s’agirait de Luka Jovic, Mariano Diaz et Gareth Bale. Le premier cité est suivi de près en Bundesliga comme en Serie A, le second pourrait déposer ses valises en Liga, dans un club de second rang, alors que Gareth Bale, courtisé par Newcastle United.

DD

