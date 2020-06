États-Unis: le général Brown, premier Noir américain nommé chef de l’US Air Force

Le Congrès américain a approuvé mardi à l’unanimité la nomination d’un aviateur noir, le général Charles Brown Jr., comme plus haut gradé de l’US Air Force. Le général Brown devient ainsi le premier Noir américain à occuper le poste de chef d’état-major d’une des six branches de l’armée américaine (US Air Force, US Navy, armée de Terre, Space Force, corps des Marines, garde-côtes). Il est aussi le deuxième Afro-Américain à siéger à l’état-major américain après le général Colin Powell, qui en avait été le chef de 1989 à 1993.

