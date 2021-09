États-Unis: l’ouragan Ida déferle sur la Lousiane

Ida a frappé Port-Fourchon en Louisiane dimanche à 11h55 heure locale avec des vents allant jusqu’à 240 km/h et des rafales à près de 300 km/h. L’ouragan se déplace lentement vers le Mississipi. Il a perdu de sa puissance et a été rétrogradé de catégorie 4 à 1. Ce lundi, La Nouvelle-Orléans est sans électricité. Une personne est décédée en Louisiane.

Le gouverneur de Louisiane estime qu’Ida risque d’être l’ouragan le plus dévastateur depuis 1850 et tout le monde craint un nouveau Katrina, qui a fait plus de 1 800 morts il y a 16 ans jour pour jour.

Le président américain Joe Biden est aussi intervenu depuis l’agence fédérale de gestion des crises, la FEMA, pour prévenir les américains qu’il fallait se préparer au pire : « Ida sera dévastatrice, c’est un danger mortel, s’il vous plait prenez vos précautions, écouter les autorités locales et prenez ce risque au sérieux », a-t-il déclaré. L’ouragan a été rétrogradé en catégorie 1 ce lundi.

Sur le passage d’Ida, on voit des arbres déracinés, des toitures arrachées. Dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans, une vingtaine de barges voguent au hasard sur le fleuve Mississipi. Une personne a été tuée par la chute d’un arbre à Prairieville, près de La Nouvelle-Orléans, a indiqué le bureau du shérif local. Beaucoup de personnes se sont réfugiées dans le grenier de leur maison, dont le rez-de-chaussée a été complétement inondé. Certains ont tenté en vain de joindre les équipes de secours car les numéros d’urgence ne fonctionnaient plus à cause de la coupure d’électricité.

RFI

Comments

comments