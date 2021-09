Etats-Unis: un avion a percuté un immeuble dans le Connecticut à Farmington

Un avion s’est écrasé ce jeudi 2 septembre après avoir percuté un immeuble dans le Connecticut aux Etats-Unis. Les premiers rapports révèlent que l’avion s’est écrasé après avoir percuté un bâtiment Trumpf Inc, une entreprise allemande de fabrication de machines industrielles, bien que cela n’a pas été confirmé par la police. Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, à la suite de l’horrible accident, qui s’est produit à Farmington, dans le Connecticut, peu après 10 heures du matin, ce jeudi 2 septembre.

La police, qui a bouclé la zone, a confirmé que l’incident s’était produit à Hyde Road, sans donner plus de détails ni de précisions sur le nombre de victimes possibles. Le complexe industriel où l’avion est tombé se trouve près de l’aéroport Robertson. On ne sait pas si l’avion avait décollé ou était prêt à atterrir au moment de la panne.

Des images du site de l’impact circulant sur les réseaux montrent de la fumée s’élevant du site et un groupe de pompiers tentant d’éteindre les flammes dans une partie du bâtiment.

JOSUÉ KPOGLA-ANAGO

