Evgueni Prigojine indique que le groupe Wagner pourrait quitter l’Ukraine

Evgueni Prigojine a affirmé qu’il n’était pas certain du futur du groupe Wagner en Ukraine.

Alors que le groupe paramilitaire est présent sur le champ de bataille depuis le début du conflit, en février 2022, son dirigeant a laissé entendre qu’il ne savait où ses hommes allaient prochainement combattre.

Il a déclaré : « Je ne suis pas sûr que nous travaillions en Ukraine. »

Prigojine, qui est un proche de Vladimir Poutine, a souvent critiqué l’attitude du commandement russe et du ministère de la Défense vis-à-vis des choix stratégiques mais également du manque d’approvisionnement en munitions pour ses mercenaires.

Il a été attribué concernant la contre-offensive ukrainienne en cours : « Toute offensive et ses résultats doivent être évalués après épuisement du potentiel offensif de l’ennemi. Pour autant que je sache, le potentiel offensif de l’Ukraine est loin, très loin d’être épuisé. »

Il a ajouté : « Cela prendra un mois et demi ou deux, et nous devrons décider s’ils ont atteint leur objectif ou non. »