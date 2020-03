Face au coronavirus: le gouvernement abaisse à 100 personnes la taille limite des rassemblements en France

Édouard Philippe a annoncé vendredi sur TF1 que le gouvernement abaissait à 100 personnes la taille limite des rassemblements en France, au lieu de 1 000 précédemment, pour « freiner » la progression du coronavirus. « Nous allons faire passer cette limite aux rassemblements de 100 personnes. L’idée c’est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus » et cette interdiction s’appliquera sur tout le territoire national et dès maintenant, a-t-il expliqué.

Tous les établissements scolaires, des crèches aux universités, sont fermés à partir de lundi. Le ministre de la Santé a indiqué que la fermeture durerait au moins deux semaines. « Nous n’interdisons pas les mobilisations parce qu’on nous ferait certainement un procès en démocratie », a déclaré le ministre de l’Intérieur, lors d’une visite au commissariat du 15e arrondissement de Paris. Cependant, Christophe Castaner « invite les organisateurs à reporter de façon systématique les manifestations ». Les musées sont également invités à réduire leur activité ou à fermer leurs portes.

Les mobilisations et les rassemblements dans la rue ne sont pas interdits, car il ne faudrait pas laisser penser que, au nom d’un motif sanitaire, le débat politique serait clos, mais, en même temps, j’invite chacun et chacune, et les préfets le feront systématiquement quand il y aura des déclarations, à reporter ces mobilisations », a détaillé le ministre de l’Intérieur.

Le chef de l’État demande de limiter « au strict nécessaire » les déplacements, et aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux plus fragiles de rester chez eux.

Les élections municipales, dont le premier tour est prévu dimanche, sont maintenues.

Jeudi soir, le bilan en France était de 2 876 cas détectés et 61 personnes sont décédées. Dans le monde, selon un bilan établi vendredi matin par l’AFP, le nombre de cas a dépassé les 134 000, dont plus de 5 000 décès.

Suite sur lepoint

Comments

comments