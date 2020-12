France/ Affaire des écoutes : «J’ai encore confiance en la justice de notre pays», conclut Nicolas Sarkozy

Hier jeudi, les avocats de ses deux coprévenus, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, ont plaidé la relaxe de leurs clients. Comme l’avocate de l’ancien Président, ils ont raillé l’absence de preuves à leurs yeux dans ce dossier.

Deux styles radicalement opposés mais pour porter un même message. La faconde méridionale et les bons mots de l’un, l’ironie grinçante et l’éloquence de l’autre. Dominique Allegrini d’abord, l’avocat de l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert, Hervé Temime ensuite, l’avocat de son confrère Thierry Herzog, ont pilonné sans relâche ce jeudi l’enquête qui a valu à leurs deux clients de comparaître devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d’influence, au côté de Nicolas Sarkozy. L’ex chef de l’Etat et son « frère » sont soupçonnés de s’être servis de l’ancien avocat général à la Cour de cassation pour influencer une décision.

Les deux pénalistes ont surtout éreinté le réquisitoire du parquet national financier (PNF) qui, mardi, avait réclamé 4 ans de prison dont 2 avec sursis contre les trois hommes qui seront fixés le 1er mars prochain, date du délibéré. Avec un même leitmotiv : l’absence, à leurs yeux, de preuves fournies par l’accusation. La veille, Me Jacqueline Laffont, l’avocate de l’ancien Président de la République, avait dénoncé « un désert de preuves ». Les trois prévenus plaident la relaxe.

Pour Me Allegrini, le parquet a en réalité requis « trois peines de mort » : « Une peine de mort sociale pour Gilbert Azibert, une peine de mort professionnelle pour Thierry Herzog (NDLR : le parquet a aussi réclamé 5 ans d’interdiction d’exercice contre le célèbre pénaliste) et une peine de mort politique pour Nicolas Sarkozy ».

Le «virus Azibert»

Puis l’avocat dénonce « l’enfermement » dont la justice aurait fait preuve dans l’instruction de cette affaire Bismuth, du nom des lignes téléphoniques occultes utilisées par Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog pour converser, croyaient-ils, à l’abri des oreilles des policiers. « Quand il n’y a rien, on dit que c’est quelque chose ; quand on a des doutes, on dit que ce sont des certitudes, persifle l’avocat. Mais il y a un moment où on aurait pu fermer la machine. Malheureusement, l’enfermement s’est poursuivi, tel celui d’un savant fou dans son laboratoire, pour accoucher de ce Frankenstein judiciaire. » Une créature hybride et démoniaque constituée selon lui des juges d’instruction, du PNF et des enquêteurs de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

L’avocat est lancé et multiplie les punchlines. En bon Marseillais, il invite le professeur Didier Raoult à la fête et s’amuse du « virus Azibert » qui aurait contaminé la chambre criminelle de la Cour de cassation pour en faire un cluster. Puis il liste tous les témoins qui ont assuré que son client n’avait pas candidaté à Monaco, alors que l’accusation repose sur la promesse de coup de pouce de Nicolas Sarkozy pour l’octroi de ce poste honorifique au magistrat féru de procédure pénale, rebaptisé « le Professeur Tournesol du droit » par son avocat.

Dominique Allegrini se moque enfin des conclusions du PNF, qui reposent davantage sur des déductions et l’interprétation des écoutes que sur des preuves tangibles : « 1 doute + 1 doute + 1 doute ça ne fait pas plusieurs doutes ni un gros doute mais un faisceau d’indices. Entre ça et les Bateaux-Mouches, je suis content d’être venu à Paris ». La salle, encore une fois remplie d’avocats, se marre.

La suite dans le parisien.

