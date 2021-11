France: Booba dédie un titre à Leo Messi

Tant attendue le morceau de Booba qui a pour titre Leo Messi est enfin prêt et sortira le 4 de ce mois.

Le rappeur français, d’origine sénégalaise, Booba, s’apprête à sortir un projet. Le nouveau morceau du Duc de Boulogne, baptisé « Leo Messi », en hommage à la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, sera dans les bacs, le 4 novembre prochain, à en croire Elie Yaffa, du nom du patron du 92i.

Après avoir sorti, en mars dernier, son 10ème album «Ultra», nanti d’un disque de platine, B2OBA a publié de nombreux singles, à savoir : «Kayna», «Plaza Athénée», «Dragon», «Variant», de même que «Geronimo». Avec plusieurs millions de vues sur YouTube, ces morceaux ont réussi à séduire le public.

Elie Yaffa, alias Booba, sait toujours faire plaisir à ses fans, quand il en trouve l’occasion. En effet, le « Duczer » prépare un projet de taille pour les mélomanes et ses fans. Il s’agit du tube « Leo Messi », du nom du sextuple Ballon et nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. À en croire le célèbre rappeur français, le lancement officiel de la chanson se fera le 4 novembre prochain.

Ainsi, le rappeur a annoncé, via les réseaux sociaux, qu’il publiera, le 4 novembre prochain, son nouveau titre, intitulé «Leo Messi», en hommage au virtuose argentin du cuir rond. «Faites rentrer Léo Messi. Quand on n’aime pas on tue ; quand on aime, on châtie, souviens-toi des vrais, quand ils seront partis», a-t-il lâché sur un puissant beat, de quoi emporter ses fans sur une autre planète.

Néanmoins, il faut rappeler que Booba n’avait pas fait de cadeau à Lionel Messi à son arrivée au Parc des Princes. Il s’était illustré, en ces termes : «On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir s’il s’y connait en fin du monde». Ce changement de position est perçu par les observateurs avisés du monde du rap, comme si le footballeur a fini par séduire le rappeur.

