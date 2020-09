France: des chercheurs annoncent la solution pour le coronavirus

Des scientifiques français de l’université de la Sorbonne ont trouvé un moyen de bloquer le virus. Injecté dans le nez, ce spray nasal pourrait agir comme un leurre et tromper le virus.

Une équipe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) tente de mettre au point un spray nasal, qui permettrait de bloquer le virus avant qu’il pénètre les cellules pulmonaires. Ces scientifiques jugent cette solution prometteuse.

L’équipe de chercheurs s’est servi de la manière dont le Covid-19 entre dans notre corps. Pour entrer, il utilise une sorte de clé : une protéine qui fait partie du virus et qui ressemble à des petits pics rouges. Cette clé lui sert à ouvrir la serrure qu’il y a sur toutes les cellules humaines. Et le coup de génie des scientifiques, c’est d’avoir réussi à fabriquer une fausse serrure.

Une fausse serrure et deux pièges

Cette fausse serrure est un leurre qui piège le virus deux fois. Il ne peut pas entrer et donc infecter les cellules des poumons. Et en plus, ce système le neutralise. Il ne peut plus nuire. C’est comme si la clé restait coincée dans la fausse serrure.

D’où pour les scientifiques, la possibilité de fabriquer rapidement un traitement préventif avec un spray nasal ou des pastilles à sucer. Car en tapissant les muqueuses, il y aurait comme une barrière qui empêche le virus d’infecter les cellules.

En laboratoire, ça fonctionne. Maintenant, il faut passer aux tests sur les animaux. D’où l’appel lancé par les scientifiques aux pouvoirs publics et aux laboratoires pour trouver l’argent nécessaire. Les chercheurs français ne sont pas les seuls à avoir mis en avant ce mécanisme, puisqu’une équipe à San Francisco avait déjà publié des résultats semblables trois semaines plus tôt.

Avec benin web Tv

