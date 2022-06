France: Emmanuel Macron exclut un gouvernement d’union nationale

Le président francais Emmanuel Macron s’est exprimé pour la première fois ce mercredi 22 juin, après le second tour des élections législatives qui n’ont pas été très favorables pour son parti, puisqu’il n’a pas obtenu la majorité absolue devant lui permettre de gouverner.

Trois jours après les législatives, Emmanuel Macron a fait une allocution télévisée ce mercredi. Le patron de l’Elysée a exprimé sa volonté de « bâtir » une majorité forte, une France forte et indépendante, en utilisant « le dialogue, le compromis et le travail collectif ».

Dans les prochains jours, il rencontrera à nouveau les responsables politiques susceptibles de former un groupe à l’Assemblée nationale. Son objectif ? « Clarifier la part de responsabilité et de coopération que les forces de l’Assemblée sont prêtes à prendre. »

Dans sa déclaration, Macron a déclaré qu’il écartait la possibilité de former un « gouvernement d’union nationale », qu’il dit « pas justifié à ce jour » et qu’il a évoqué ces deux derniers jours avec les responsables politiques de l’Assemblée nationale, qui lui ont confié être contre cette option.

« Je n’ai qu’une boussole : qu’ensemble nous avancions dans le sens de l’intérêt de général », a dit le chef de l’Etat francais qui a salué la volonté des oppositions à se mobiliser pour éviter un immobilisme politique durant le quinquennat.

Les chiffres du second tour des législatives

Pour rappel, la coalition des partis qui soutiennent Emmanuel Macron ont obtenu 234 sièges au Palais-Bourbon, loin derrière le seuil des 289 sièges permettant de décrocher la majorité absolue. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), née de l’union de La France insoumise (LFI), d’Europe Écologie-Les Verts (EELV), du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste (PCF), a obtenu 137 élus, devenant ainsi la deuxième force politique au Palais Bourbon, pour peu que celle-ci reste unie.

Le parti de la principale opposante Marine Le Pen, s’en est sorti avec un résultat assez impressionnant et à la fois surprenant. Le Rassemblement national (RN), a obtenu 89 députés, alors que Les Républicains (LR) obtiendraient, eux, 61 sièges et son allié UDI trois, contre une centaine dans la précédente législature.

Pour le compte de ce second tour, le taux d’abstention atteint 53,77%, selon le ministère de l’Intérieur.

