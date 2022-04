France: Emmanuel Macron qualifie Marine Le Pen de « climatosceptique », Marine Le Pen qualifie Emmanuel Macron de « climato-hypocrite »

Alors que le deuxième tour du scrutin approche, les deux candidats se font face pour convaincre d’une part les électeurs et d’autres part déstabiliser l’adversaire, le débat très tendu laisse les candidats en feu, voici leurs différents propos.

« Votre projet est très transparent, vous êtes climato-sceptique », lance Emmanuel Macron à Marine Le Pen en lui répondant sur la question climatique et l’écologie, après avoir critiqué ce qu’il considère être un paradoxe dans sa vision sur le sujet : « quand vous parlez de remettre en cause le modèle de libre-échange de nos importations, c’est notre dépendance aux hydrocarbures (…) et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible » par la baisse de la TVA sur le pétrole, estime-t-il.

Emmanuel Macron poursuit en défendant son bilan et son projet, répète qu’il veut nommer un premier ministre chargé de la planification écologique assisté de deux ministres chargés de la planification énergétique et de la planification territoriale, expose son souhait de travailler sur la rénovation thermique des bâtiments – 700 000 par an selon son programme – ainsi que son projet du développement de « leasing », location longue durée de voitures électrique.

Marine Le Pen rétorque immédiatement : « Je ne suis absolument pas climatosceptique mais vous êtes un peu climato hypocrite ». La candidate RN conspue « l’écologie punitive » que le président sortant incarne selon elle et qui serait « d’une grande violence pour les classes moyennes et les classes modestes » . « Cette écologie punitive, elle est inutile », avant de déplorer ce qu’elle voit être un changement de pied du président de la République sur le nucléaire – « vous avez fait fermer Fessenheim », « vous avez arrêté Astrid » – et son soutien aux énergies renouvelables, dont elle n’estime qu’elles ne sont pas efficaces car intermittentes (l’éolien et le solaire ne peuvent produire de l’électricité en continu).

Melv

Comments

comments