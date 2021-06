France : l’ancien PAN François de Rugy agressé par une femme

Décidément, pourquoi les Français en veulent autant à leurs dirigeants ? Est-ce là le modèle de démocratie que la France propose au monde ? Une démocratie où le non respect des autorités est la norme ? Veuillez nous excuser du peu. Alors que l’opinion française et internationale restent sous le choc de la gifle reçue par le président Macron lors d’une visite officielle, une autre personnalité française vient d’être agressée encore sommes nous tentés d’ajouter. Il s’agit de François de Rugy . François de Rugy ( ancien PAN )

François de Rugy a été ancien président de l’Assemblée Nationale française soit la quatrième personnalité du pays. De quoi s’agit-il ? D’après les informations relayées par plusieurs médias dont le journal » Le Parisien », l’homme s’entretenait sur une terrasse avec ses hommes en vue des élections régionales lorsqu’une femme sortie de nulle part lui jette de la farine en pleine figure. Et bien évidemment la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Rappelons que de Rugy est de la république en marche ( LREM ) parti politique du président Emmanuel Macron. L’ancien président du parlement a donc décidé de porter plainte a-t-on appris. Mais hélas ! vu que Damien T. » le gifleur » du président de la république lui-même n’a écopé que de quelques mois seulement de peine de prison , que peut-on attendre d’autre ?

