France: Macron ordonne que son gouvernement s’attaque au dossier de l’immigration clandestine

Lors d’une réunion à l’Élysée, le chef de l’Etat a demandé aux ministres “d’activer de manière volontariste les dispositifs en vigueur” pour les expulsions.

Selon un conseiller d’Emmanuel Macron, « le taux d’acceptabilité de l’immigration dans notre pays est de plus en plus bas ». Le président souhaite donc que son gouvernement s’attaque au dossier de l’immigration clandestine. Pour cela, il a réuni mercredi plusieurs ministres pour réclamer une meilleure efficacité des expulsions d’étrangers en situation irrégulière.

Cette réunion s’est déroulée en présence du Premier ministre Jean Castex et des ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangers) et une représentante du Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Le chef de l’Etat leur a demandé « d’activer de manière volontariste les dispositifs en vigueur » et d’intensifier les négociations avec les pays d’origine.

Cibler notamment les clandestins fichés

Sur environ 120.000 demandeurs d’asile par an, 20.000 obtiennent le statut de réfugiés, 20.000 repartent et 80.000 se maintiennent illégalement sur le territoire.

